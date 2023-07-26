Польский Заглембе объявил про аренду Булецы
Хавбек Динамо отправился в Польшу
zaglebie.com
Польский "Заглембе" (Люблин) объявил об аренде 24-летнего хавбека "
Аренда рассчитана на один год.
Напомним, что контракт Булецы с "Динамо" истекает следующим летом - два предыдущих сезона Сергей провел в аренде в "Заре".
"Заглембе" прошлый сезоне завершил на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата Польши.
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Источник:Заглембе
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