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Польский Заглембе объявил про аренду Булецы

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Хавбек Динамо отправился в Польшу

Польский Заглембе объявил про аренду Булецы

zaglebie.com

Новина українською

Польский "Заглембе" (Люблин) объявил об аренде 24-летнего хавбека "Динамо" Сергея Булецы.

Аренда рассчитана на один год.

Напомним, что контракт Булецы с "Динамо" истекает следующим летом - два предыдущих сезона Сергей провел в аренде в "Заре".

"Заглембе" прошлый сезоне завершил на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата Польши.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Заглембе (Любин) Сергей Булеца
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Источник:
Заглембе

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