"Амбиции всегда присутствуют". Безус - о потенциальном возвращении в сборную Украины
Хавбек также оценил шансы сине-желтых выйти на Евро-2024
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - М. Козелко
Полузащитник "Омонии" Роман Безус оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 и рассказал, ждет ли вызов в национальную команду от Сергея Реброва.
"Я думаю где-то такие же, как у "Омонии" выйти в группу Лиги конференций. Шансы есть всегда. И очень важно, что в последних играх набрали очки, которые нужно было набрать. С Англией было тяжело, и в той ситуации в которой сборная оказалась - было очень трудно рассчитывать на хороший результат. К игре с Италией есть время подготовиться, чтобы все были в форме, никого не было травмированных.
Я не летаю где-то в небесах от этого хет-трика (три гола в ворота "Габалы" в ЛК - прим.), а уже знаю что футбол - это "сегодня ты забил и все носят тебя на руках, уделяют много внимания, а завтра ты плохо сыграешь и все будут топтать тебя в землю". Ну, не все, а многие будут отворачиваться.
Поэтому я к этому отношусь нормально. Сейчас много хорошей молодежи, которая демонстрирует хороший футбол. Это если тренерам что-то надо будет, что кого-то не будет или еще что-то, то, пожалуй только тогда будет небольшой шанс, но я считаю, что ребята показывают очень хороший футбол.
Амбиции всегда присутствуют, пока занимаюсь этим делом, люблю его, но с холодной головой понимаю, что вернуться в сборную будет очень трудно", - сказал Безус.
В период с 2011 по 2015 годы Безус провел 24 матча за сборную Украины и забил 5 голов.
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