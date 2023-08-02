"Амбиции всегда присутствуют". Безус - о потенциальном возвращении в сборную Украины

Полузащитник "Омонии" Роман Безус оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 и рассказал, ждет ли вызов в национальную команду от Сергея Реброва.

"Я думаю где-то такие же, как у "Омонии" выйти в группу Лиги конференций. Шансы есть всегда. И очень важно, что в последних играх набрали очки, которые нужно было набрать. С Англией было тяжело, и в той ситуации в которой сборная оказалась - было очень трудно рассчитывать на хороший результат. К игре с Италией есть время подготовиться, чтобы все были в форме, никого не было травмированных.

Я не летаю где-то в небесах от этого хет-трика (три гола в ворота "Габалы" в ЛК - прим.), а уже знаю что футбол - это "сегодня ты забил и все носят тебя на руках, уделяют много внимания, а завтра ты плохо сыграешь и все будут топтать тебя в землю". Ну, не все, а многие будут отворачиваться.