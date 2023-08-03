Коноплянка дебютировал за Клуж

Украинский новичок румынского ЧФР Евгений Коноплянка дебютировал за свою новую команду в официальных матчах.

Украинский легионер вышел на замену в матче ЛК против "Аданадемирспора" на 75-й минуте.

Там идет овертайм. "Клуж" проигрывает 1:2, но играет в большинстве.

Это первое появление хавбека на поле в футболке румынского клуба.