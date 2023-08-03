Коноплянка дебютировал за Клуж
Вышел на замену в матче квалификации ЛК
cfr1907.ro
Украинский новичок румынского ЧФР Евгений Коноплянка дебютировал за свою новую команду в официальных матчах.
Украинский легионер вышел на замену в матче
Там идет овертайм. "Клуж" проигрывает 1:2, но играет в большинстве.
Это первое появление хавбека на поле в футболке румынского клуба.
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