  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коноплянка дебютировал за Клуж
В тренде

Коноплянка дебютировал за Клуж

Наши за границей
(1 голосов)

Вышел на замену в матче квалификации ЛК

Коноплянка дебютировал за Клуж

cfr1907.ro

Новина українською

Украинский новичок румынского ЧФР Евгений Коноплянка дебютировал за свою новую команду в официальных матчах.

Украинский легионер вышел на замену в матче ЛК против "Аданадемирспора" на 75-й минуте.

Там идет овертайм. "Клуж" проигрывает 1:2, но играет в большинстве.

Это первое появление хавбека на поле в футболке румынского клуба.

По теме
yellow-arrow
Тете: Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу
yellow-arrow
Украинец разбушевался. Безус оформил дубль в матче ЛК с Габалой. ВИДЕО
yellow-arrow
В Бенфике опровергли интерес к Лунину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка ЧФР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде