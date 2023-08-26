Трубин снова в запасе Бенфики на матч чемпионата
Второй раз подряд
Фото: Benfica SL
В рамках 3-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграет против "Жил Висенте". Начало встречи – 22:30.
Анатолий Трубин попал в заявку "орлов" на эту игру. Однако украинский голкипер стартует в матче на скамейке для запасных. 22-летний вратарь начнет второй тур подряд в запасе.
Примечательно, что Анатолий до сих пор не дебютировал за "Бенфику".
???? ???? ???? ???? ???? ⚪#GVFCSLB pic.twitter.com/cqYS379eia— SL Benfica (@slbenfica_en) August 26, 2023
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