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Трубин снова в запасе Бенфики на матч чемпионата

Наши за границей
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Второй раз подряд

Трубин снова в запасе Бенфики на матч чемпионата

Фото: Benfica SL

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграет против "Жил Висенте". Начало встречи – 22:30.

Анатолий Трубин попал в заявку "орлов" на эту игру. Однако украинский голкипер стартует в матче на скамейке для запасных. 22-летний вратарь начнет второй тур подряд в запасе.

Примечательно, что Анатолий до сих пор не дебютировал за "Бенфику".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Жил Висенте (Барселуш) Анатолий Трубин
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