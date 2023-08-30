Андрей Кравчук: Когда из России вернулся Ракицкий, Шахтер его поддержал, а руководство Ворсклы поддержало болельщиков

Бывший полузащитник Ворсклы Андрей Кравчук сейчас защищающий цвета ирландского Корк Сити, рассказал о реакции фанатов и руководства полтавского клуба на то, что он играл в России.

– Против вас же выступали и ультрас Ворсклы из-за того, что вы играли в России?

– Да, болельщики были против, еще когда я переходил в Ворсклу. Мне помог Владимир Чеснаков, поговоривший с фанатами, и ситуация затихла, не было никаких вопросов.

Я долго не играл и зимой спросил Скрипника: что мне делать? Он сказал, что нужно пройти сборы, и я вернусь в состав. Я ему доверился. Но весной Ворскла подписала вратаря Ивана Пономаренко, игравшего в оккупированном Крыму и снова поднялась волна хейта болельщиков, под которую попал и я. Ультрас встали в позу, сказав: "Если они будут играть, то мы будем приезжать и срывать матчи".

Понятно, что я играл в России, но, когда началась полномасштабная война, я покинул Торпедо и прямо заявил, что поддерживаю Украину. К тому же в ВСУ воюет мой двоюродный брат.

– Как повело себя руководство Ворсклы в этой ситуации?

– Оно повело себя очень странно, даже слова в СМИ не сказали в мою поддержку. Вот Шахтер повел себя верно. Когда вернулся Ракицкий, клуб его поддержал, а руководство Ворсклы поддержало болельщиков. Это их выбор.

– Как было принято решение расторгнуть с вами контракт?

– В марте Черняк (президент, – прим. Фундерат (спортивный директор, – прим.) и Лысак (вице-президент, – прим.) мне говорят: "Может быть, ты в аренду пойдешь?". Я ответил: "Какая аренда? Трансферное окно уже закрыто!" – "Ну, в Казахстан какой-нибудь поедешь". Но я не был настроен ехать в Казахстан, хотел доказать свою профпригодность здесь.

Поначалу Ворскла не хотела расторгать со мной контракт. Фундерат сказал, что попытается договориться с болельщиками. Проходит месяц, но изменений нет, я не играю. Самое неприятное то, что клуб мне с Пономаренко даже не позволял тренироваться с командой. Мы занимались без помощи других. Руководство боялось, что болельщики будут срывать тренировки из-за нас.

Как я понял, руководство Ворсклы не смогло договориться с фанатами и решило расторгнуть со мной контракт. Я согласился, потому что смысла находиться в клубе уже не было.

– А со Скрипником говорили на эту тему?

– Когда болельщики начали протестовать, он меня вызвал в кабинет и сказал: "Андрей, я – за тебя! Ты мне нужен, я в тебя верю и буду бороться за тебя до последнего". Но в результате ничего не изменилось. Думаю, он не смог повлиять на процесс. Для меня вообще вся ситуация удивительна.

– Вам не досадно, что Ракицкий, Каплиенко и другие украинцы, игравшие в России, продолжают выступать в Украине, а против вас болельщики развернули такую кампанию?

– Я рад за ребят, что у них все хорошо и они играют в сильных клубах. В этой ситуации у меня больше вопросов к руководству Ворсклы. Я согласен, что у болельщиков есть свое мнение, но клуб знал, где я играл, перед тем как подписывать со мной контракт. Думаю, можно было разрешить ситуацию, но Ворскла очертила свою позицию, разорвав со мной соглашение. Наверняка они не захотели вступать в конфликт с болельщиками.

– Почему вы не попытались поговорить с ультрас Ворсклы?

– Я хотел, но они были категорически против, и не захотели встречаться. Болельщики даже игрокам Ворсклы сказали: "Как вы можете с Кравчуком и Пономаренко играть в одной команде, если они были в России?". Но надо отдать должное ребятам, они нас всегда поддерживали и понимали всю ситуацию. Меня хорошо приняли в команде, поэтому пацанам желаю только успехов и побед.