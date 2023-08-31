Рудько покинул Лех и ищет себе новую команду

31-летний голкипер Артур Рудько который последний год был связан контрактом с " Металлистом ", но выступал на правах аренды за "Лех", заявил, что сейчас находится в поисках новой команды

"У меня был долгосрочный контракт с "Металлистом", этим летом разошлись по обоюдному согласию. Где продолжу карьеру? Пока что полная тишина. Я свободный агент, поэтому еще жду и ищу. Ни одного предложения из Украины у меня нет", – рассказал футболист.

Напомним, что за первую команду польского клуба Рудько провел 6 матчей (2 – "на ноль") и пропустил 11 мячей. Столько же раз он сыграл за "Лех-2" во 2 лиге, пропустив 9 мячей и дважды сохранив свои ворота "на замке".