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Мудрик: Мне нравится читать. Многое знаю еще со школьного возраста

Наши за границей
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(1 голосов)

Вингер, к тому же, увлекается поэзией

Мудрик: Мне нравится читать. Многое знаю еще со школьного возраста

Фото: @ChelseaFC

Новина українською

Полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своих литературных и поэтических предпочтениях.

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— "Крилатим ґрунту не треба" — написал ты под фото Трубина в Инстаграме. Любишь Лину Костенко?

— Знаю это стихотворение.

— А что хотел сказать этой фразой?

– Символ "Бенфики" – это орел. Вот это и имел в виду.

- Любишь поэзию читать?

– Мне нравится читать. Но многое знаю еще со школьного возраста.

— В целом, что пожелал Анатолию?

— Конечно, мы с ним общались. Я сначала его послушал, как у него там дела, и потом дал ему несколько советов. Он и сам это знает. Такой дружеский разговор получился.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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ФутбольнийГеній (Рівне)
06.09.2023 в 21:17
Мудрик: Мені подобається читати, знаю багато букв...
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