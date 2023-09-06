Мудрик: Мне нравится читать. Многое знаю еще со школьного возраста

Полузащитник " Челси " и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своих литературных и поэтических предпочтениях.

— "Крилатим ґрунту не треба" — написал ты под фото Трубина в Инстаграме. Любишь Лину Костенко?

— Знаю это стихотворение.

— А что хотел сказать этой фразой?

– Символ "Бенфики" – это орел. Вот это и имел в виду.

- Любишь поэзию читать?

– Мне нравится читать. Но многое знаю еще со школьного возраста.

— В целом, что пожелал Анатолию?

— Конечно, мы с ним общались. Я сначала его послушал, как у него там дела, и потом дал ему несколько советов. Он и сам это знает. Такой дружеский разговор получился.