Мудрик: Мне нравится читать. Многое знаю еще со школьного возраста
Вингер, к тому же, увлекается поэзией
Фото: @ChelseaFC
Полузащитник "
— "Крилатим ґрунту не треба" — написал ты под фото Трубина в Инстаграме. Любишь Лину Костенко?
— Знаю это стихотворение.
— А что хотел сказать этой фразой?
– Символ "Бенфики" – это орел. Вот это и имел в виду.
- Любишь поэзию читать?
– Мне нравится читать. Но многое знаю еще со школьного возраста.
— В целом, что пожелал Анатолию?
— Конечно, мы с ним общались. Я сначала его послушал, как у него там дела, и потом дал ему несколько советов. Он и сам это знает. Такой дружеский разговор получился.
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