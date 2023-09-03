"Мудрик был совершенно бесполезен": английская легенда раскритиковала украинца

Бывший нападающий сборной Англии и легенда "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал "Челси" и в частности вингера Михаила Мудрика после вчерашнего матча против "Ноттингем Форест" (0:1):

“21 удар – два в ворота. Израсходован один миллиард фунтов на средних игроков. Почему они не приобрели Кейна или Мбаппе?

Мудрик чуть не подарил два гола. Честно говоря, он был совершенно бесполезен. Он сыграл 19 матчей, в которых забил ноль голов”, – передает слова Агбонлахора talkSPORT.