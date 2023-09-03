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"Мудрик был совершенно бесполезен": английская легенда раскритиковала украинца

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Пока что вингеру не идет в Англии

"Мудрик был совершенно бесполезен": английская легенда раскритиковала украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Англии и легенда "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал "Челси" и в частности вингера Михаила Мудрика после вчерашнего матча против "Ноттингем Форест" (0:1):

“21 удар – два в ворота. Израсходован один миллиард фунтов на средних игроков. Почему они не приобрели Кейна или Мбаппе?

Мудрик чуть не подарил два гола. Честно говоря, он был совершенно бесполезен. Он сыграл 19 матчей, в которых забил ноль голов”, – передает слова Агбонлахора talkSPORT.

С момента трансфера в “Челси” в январе прошлого года Мудрик провел в составе аристократов 19 матчей, в которых отличился двумя ассистами. В этом сезоне украинец сыграл в трех поединках, ни разу не выходя в старте.

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В статье: Ноттингем Форест Челси (Лондон) Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
03.09.2023 в 10:47
Чтобы критиковать Мудрика, ему нужно дать больше игрового времени, и чаще давать ему мяч. Вчера он вышел на 78 минуте, при этом Челси постоянно играл через правый фланг, и ему пришлось туда смещаться чтобы коснутся мяча. Да, он несколько раз неудачно сыграл в обороне, там уже команда рисковала, 0-1 или 0-2 проиграть разницы особой нет.
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+1
-2
Alex-696 (Немирів)
03.09.2023 в 11:09
Виходив він і у старті - результат той же. Гравець за такі гроші повинен показувати гру з першого матчу, а не колись через рік чи два. Он Кучерявий в чемпі Шотландії вийшов на заміну і зробив дубль. Не придумуйте відмовок. Якщо гравець має клас, то він класний в будь-якій команді.
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+1
-1
MaximSK (Киев)
03.09.2023 в 11:27
Согласен, но кроме Стерлинга в Челси мало кто оправдал свою цену пока.
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