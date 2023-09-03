"Мудрик был совершенно бесполезен": английская легенда раскритиковала украинца
Пока что вингеру не идет в Англии
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Бывший нападающий сборной Англии и легенда "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал "Челси" и в частности вингера Михаила Мудрика после вчерашнего матча против "Ноттингем Форест" (0:1):
“21 удар – два в ворота. Израсходован один миллиард фунтов на средних игроков. Почему они не приобрели Кейна или Мбаппе?
Мудрик чуть не подарил два гола. Честно говоря, он был совершенно бесполезен. Он сыграл 19 матчей, в которых забил ноль голов”, – передает слова Агбонлахора talkSPORT.
С момента трансфера в “Челси” в январе прошлого года Мудрик провел в составе аристократов 19 матчей, в которых отличился двумя ассистами. В этом сезоне украинец сыграл в трех поединках, ни разу не выходя в старте.
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