Мудрик получил самую плохую оценку среди всех игроков матча Челси - Ноттингем

В рамках 4-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на своем поле минимально проиграл "Ноттингем Форест" – 0:1.

Главный тренер "пенсионеров" Маурусио Почеттино не выставил Михаила Мудрик в стартовый состав на эту игру. Однако украинский вингер вышел на поле во втором тайме, заменив Мало Гюсто на 77-й минуте.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 22-летнему в этом поединке в 6,3 балла. Это самая низкая оценка среди всех футболистов, участвовавших в этом матче. Только бельгийский хавбек "лесников" Орель Мангаля получил аналогичный статистический показатель.

Мудрик отыграл 13 минут, 15 раз коснулся мяча, один раз пошел неудачно в дриблинг, ни разу не пробил по воротам гостей и выполнил 6 точных передач (из 7, то есть показатель точности передач составил – 86%).