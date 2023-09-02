  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик получил самую плохую оценку среди всех игроков матча Челси - Ноттингем
В тренде

Мудрик получил самую плохую оценку среди всех игроков матча Челси - Ноттингем

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

По версии статистического портала

Мудрик получил самую плохую оценку среди всех игроков матча Челси - Ноттингем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на своем поле минимально проиграл "Ноттингем Форест" – 0:1.

Главный тренер "пенсионеров" Маурусио Почеттино не выставил Михаила Мудрик в стартовый состав на эту игру. Однако украинский вингер вышел на поле во втором тайме, заменив Мало Гюсто на 77-й минуте.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 22-летнему в этом поединке в 6,3 балла. Это самая низкая оценка среди всех футболистов, участвовавших в этом матче. Только бельгийский хавбек "лесников" Орель Мангаля получил аналогичный статистический показатель.

Мудрик отыграл 13 минут, 15 раз коснулся мяча, один раз пошел неудачно в дриблинг, ни разу не пробил по воротам гостей и выполнил 6 точных передач (из 7, то есть показатель точности передач составил – 86%).

По теме
yellow-arrow
Кучерявый выходит на замену и дублем спасает Сент-Джонстон от поражения
yellow-arrow
Забарный выйдет в старте, Ярмолюк – в запасе. Борнмут принимает Брентфорд
yellow-arrow
Мудрик впервые после травмы вернулся в заявку Челси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ноттингем Форест Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SofaScore

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.09.2023 в 20:37
Не женіть на 70 млн., він в процесі адаптації. Роки через два-три почне адаптуватися, а там і гол може заб'є
Ответить
0
-1
Romerik (YNWA)
02.09.2023 в 20:36
Те що в мадуеке за 40 хв оцінка 6.0 нікого не хвилює, головне що в Мудрика 5.9 за 20 хв)) Клоуни редакторські)) Які дегенерати дивляться на самі оцінки? Може треба на контекст дивитися, де грає не команда в синіх футболках, а стадо чорних орангутангів і кілька білих мавпочок. Це все мавпяче стадо постійно топчеться на правому фланзі. На лівому тупо пустиня. Мадуеке вийшов на право, стерлін зліва - ці довб*йоби кожну атаку грузять на право в тисняву. Стерлін тупо відрізаний від команди. Вийшов свіжий Мудрик - ці орангутанги продовжують пасувати в тисняву на право. Потім в цю кучу змістився стерлінг. Потім Мудрик. Лівий вінгер х*й пойми хто. В атаці Хаус, всі як цигани бігають х*й знає де і на якій позиції. 0 думок в атаці крім тупих навісів. Я взагалі не єбY що будує цей аргентинський додік і які настанови він їм каже на гру. Но дивитися на таке просто смішно
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2023 в 20:39
дворбол сему название!))
Ответить
+1
0
SeventyFour (Phoenix)
02.09.2023 в 20:32
Дно. Отправьте его куда-то в аренду, в какой-то Порт Вейл. Ну не уровень он АПЛ
Ответить
+1
-1
Грязный Гаррик (C)
02.09.2023 в 20:23
Пора Михаилу возвращаться в родной Шахтер...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2023 в 20:13
да там не команда, а сброд, играющий под "руководством" леопольда в дворбол!
Ответить
0
-1
SeventyFour (Phoenix)
02.09.2023 в 20:33
Та да. Мировую звезду гнобят. А чего он добился? Он хоть гол забил за полгода?
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2023 в 20:37
ты игру смотрел?? там нет ни тактического построения, ни наигранных комбинаций - сплошной дворовой футбол! мудрик - игрок левого фланга - постоянно перемещался на правый (и не по своей воле же)... джексон с пяти метров усандалил выше ворот...
+1
0
VasD1985 (Батятичі)
02.09.2023 в 20:10
В той же час в прем'єр-лізі Шотландії Кучерявий виходить на заміну в другому таймі і робить дубль. Розумію, що не той масштаб... Але приємно...
Ответить
+2
0
MaximSK (Киев)
02.09.2023 в 20:03
Он вышел на замену в конце матча и не успел себя проявить, поэтому высокая оценка не может быть. Не думаю что он худший игрок матча по сути, вина в поражении Челси и то что не забили на других игроках.
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде