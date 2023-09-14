Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех регалий в Украине

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, который сейчас прозябает в тренерском штабе питерского "Зенита", отказался отвечать на вопрос про санкции украинских властей против него.

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В Украине у Тимощука забрали все футбольные награды и регалии после того, как экс-капитан национальной команды не отказался от российских рублей и не только остался работать в "Зените", но и не захотел осуждать РФ за нападение на Украину.

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Тимощук стыдливо отказался говорить о своем предательстве.