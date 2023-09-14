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Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех регалий в Украине

Наши за границей
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(1 голосов)

Впрочем, ничего из себя выдавить предатель не сумел

Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех регалий в Украине

Фото: Eurosport

Новина українською

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, который сейчас прозябает в тренерском штабе питерского "Зенита", отказался отвечать на вопрос про санкции украинских властей против него.

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В Украине у Тимощука забрали все футбольные награды и регалии после того, как экс-капитан национальной команды не отказался от российских рублей и не только остался работать в "Зените", но и не захотел осуждать РФ за нападение на Украину.

Тимощук стыдливо отказался говорить о своем предательстве.

— Как вы отреагировали на то, что вас лишили всех титулов в Украине?

— На этот вопрос я не буду отвечать, - сказал Тимощук журналисту "РБ Спорт".

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В статье: Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург) война с россией
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Комментарии (3)
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Caballero (DC)
14.09.2023 в 19:42
Може, він ще розкається і приїде на Батьківщину як Ракицький.
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fanatSD (донецк)
14.09.2023 в 19:53
никуда он не вернётся и раскаиваться не станет.потому что гнилой.
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0
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fanatSD (донецк)
14.09.2023 в 19:29
зачем писать об этой ....гнили?кому он здесь нужен?
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