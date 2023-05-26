ТСН: Тимощук пытается получить гражданство Румынии

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук пытается получить гражданство Румынии, сообщает ТСН в марафоне "Єдині новини".

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Корреспонденты ТСН утверждают, что нашли документальное подтверждение попытки Тимощука получить румынский паспорт.

Тимощук заявил, что его бабушка родилась в 1929 году в Черновцах – на тот момент город был в составе Румынии. Журналисты пообщались с бывшей женой футболиста, его соседями – все заявили, что у Анатолия нет бабушки-румынки. Вероятно, он фальсифицировал документы об этом.

Напомним, что в январе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука - активы бывшего футболиста в Украине заблокированы сроком 10 лет. Также он лишен всех государственных наград. Ему нельзя выводить капитал из Украины, приобретать в собственность земельные участки, также запрещены образовательные и спортивные контакты.

В марте прошлого года УАФ лишила Тимощука всех титулов и запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.