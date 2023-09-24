Булеца сделал ассист на эффектный гол партнера по команде

Сергей Булеца сделал голевую передачу на его партнера по команде Маковски. Его команда "Заглембе" победила с минимальным счетом 1:0. Для украинца это 3-й ассист в сезоне.

Полузащитник перебрался в ряды польского клуба на правах сезонной аренды из киевского "Динамо" и успел принять участие в 7-и матчах Экстраклясы.

Его команда занимает сейчас 4-ю строчку в чемпионате, имея в активе 16 баллов.