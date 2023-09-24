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Булеца сделал ассист на эффектный гол партнера по команде

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Третья голевая в сезоне для украинца

Булеца сделал ассист на эффектный гол партнера по команде

Фото: ФК Заглембе

Новина українською

Сергей Булеца сделал голевую передачу на его партнера по команде Маковски. Его команда "Заглембе" победила с минимальным счетом 1:0. Для украинца это 3-й ассист в сезоне.

Полузащитник перебрался в ряды польского клуба на правах сезонной аренды из киевского "Динамо" и успел принять участие в 7-и матчах Экстраклясы.

Его команда занимает сейчас 4-ю строчку в чемпионате, имея в активе 16 баллов.

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В статье: ФК Заглембе (Любин) Сергей Булеца
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
24.09.2023 в 16:52
А как он выехал?Почему не возвращается ?
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