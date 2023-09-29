Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24. ВИДЕО
У Михаила карточка в 75 баллов
скриншот
Украинскому вингер "
– Как тебе твои характеристики?
– Мне не нравится.
– Что именно не так?
– Все.
Отметим, что разработчики оценили игру Михаила Мудрика в 75 баллов. Если говорить об отдельных характеристиках, то они таковы: скорость – 91 пункт, удар – 66, умение пасовать – 68, дриблинг – 79, игра в защите – 44, физика – 58.
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
29.09.2023 в 16:54
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