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Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24. ВИДЕО

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(1 голосов)

У Михаила карточка в 75 баллов

Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24. ВИДЕО

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Новина українською

Украинскому вингер "Челси" Михаилу Мудрику получил личную карточку в новой части FIFA, которая теперь называется EA FC 24. Правда, Михаилу свои характеристики в игре не очень понравились.

– Как тебе твои характеристики?

– Мне не нравится.

– Что именно не так?

– Все.

Отметим, что разработчики оценили игру Михаила Мудрика в 75 баллов. Если говорить об отдельных характеристиках, то они таковы: скорость – 91 пункт, удар – 66, умение пасовать – 68, дриблинг – 79, игра в защите – 44, физика – 58.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик EA Sports FC 24
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
29.09.2023 в 16:54
0 голів за 9 місяців, і шо він хоче на картці?
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