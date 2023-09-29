Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24. ВИДЕО

Украинскому вингер " Челси " Михаилу Мудрику получил личную карточку в новой части FIFA, которая теперь называется EA FC 24. Правда, Михаилу свои характеристики в игре не очень понравились.

– Как тебе твои характеристики?

– Мне не нравится.

– Что именно не так?

– Все.

Отметим, что разработчики оценили игру Михаила Мудрика в 75 баллов. Если говорить об отдельных характеристиках, то они таковы: скорость – 91 пункт, удар – 66, умение пасовать – 68, дриблинг – 79, игра в защите – 44, физика – 58.