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Кочергин открыл счет в матче против Легии

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Заслужил вызов в сборную?

Кочергин открыл счет в матче против Легии

Фото: Raków Częstochowa

Новина українською

Владислав Кочергин открыл счет в матче "Ракувы" против "Легии". Украинец точным ударом из-за пределов штрафной пробил в ворота соперника.

27-летний полузащитник принял участие в 20-и матчах этого сезона за польский клуб. На его счету 5 голов и один ассист.

Сейчас счет в матче 11-го тура Экстраклясы 1:1.

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В статье: Легия (Варшава) Владислав Кочергин Ракув
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