Кочергин открыл счет в матче против Легии

Владислав Кочергин открыл счет в матче "Ракувы" против "Легии". Украинец точным ударом из-за пределов штрафной пробил в ворота соперника.

27-летний полузащитник принял участие в 20-и матчах этого сезона за польский клуб. На его счету 5 голов и один ассист.

Сейчас счет в матче 11-го тура Экстраклясы 1:1.