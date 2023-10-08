Кочергин открыл счет в матче против Легии
Заслужил вызов в сборную?
Фото: Raków Częstochowa
Владислав Кочергин открыл счет в матче "Ракувы" против "Легии". Украинец точным ударом из-за пределов штрафной пробил в ворота соперника.
27-летний полузащитник принял участие в 20-и матчах этого сезона за польский клуб. На его счету 5 голов и один ассист.
Сейчас счет в матче 11-го тура Экстраклясы 1:1.
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