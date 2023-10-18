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Сидорчук: Раньше я слушал русский рэп, Баста мне нравился, а сейчас отказался от этого

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Сейчас хавбек слушает только украинскую музыку

Сидорчук: Раньше я слушал русский рэп, Баста мне нравился, а сейчас отказался от этого

fcdynamo.com

Новина українською

Опорник "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

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– Раньше все активно слушали русского реп.

- Я тоже. Раньше. Баста мне нравился. А сейчас отказался от этого.

Слушаю сейчас только украинскую музыку. Также мне очень нравится Eminem, детство вспоминаю. Также нравится 50 Cent.

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В статье: Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Зе Інтерв'юер

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Комментарии (6)
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
18.10.2023 в 21:24
Типу українська музика кардинально відрізняється від москальської. То саме, тільки мова інакша. Є деякі винятки, не більше.
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.10.2023 в 21:18
Какой молодец.))
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0
0
vlad920 (I-F)
18.10.2023 в 20:27
А у 2014 взагалі байдуже на все було? Аж дотепер?
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+3
0
Zapp Brannigan (Київ)
18.10.2023 в 20:24
Чомусь я не знаю жодного інтелектуала, який би слухав реп... Інтелектуалів-рокерів чи металістів знаю купу, прихильників класики, фольку, джазу - теж, а от реперів - ні!
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+4
0
vlad920 (I-F)
18.10.2023 в 20:36
"атвєціць" - редакціє, змініть це!!!Паліндром! Але там складніше і зміна стилю.Чого лише вартують: "Мауглі", "Все не так погано", "Спи", "Не дожив" - на вірш Стуса...
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.10.2023 в 21:18
Може тому, що реп це в принципі не музика. Принаймні, виник він не як музична творчість. Ну а блювота під назвою "російській реп" - це взагалі щось для розумово відсталих.
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0
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