Сидорчук: Раньше я слушал русский рэп, Баста мне нравился, а сейчас отказался от этого

Опорник "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

– Раньше все активно слушали русского реп.

- Я тоже. Раньше. Баста мне нравился. А сейчас отказался от этого.

Слушаю сейчас только украинскую музыку. Также мне очень нравится Eminem, детство вспоминаю. Также нравится 50 Cent.