Сидорчук: Раньше я слушал русский рэп, Баста мне нравился, а сейчас отказался от этого
Сейчас хавбек слушает только украинскую музыку
fcdynamo.com
Опорник "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
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– Раньше все активно слушали русского реп.
- Я тоже. Раньше. Баста мне нравился. А сейчас отказался от этого.
Слушаю сейчас только украинскую музыку. Также мне очень нравится Eminem, детство вспоминаю. Также нравится 50 Cent.
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Источник:Зе Інтерв'юер
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