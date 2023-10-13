Сидорчук: Это уже не тот отборочный цикл, который был 6-8 лет назад. Каждый год становится все труднее и труднее

Опорный полузащитник сборной Украины Сергей сидорчук поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против Северной Македонии, который состоится в субботу, 14 октября.

- Ты впервые прибыл в сборную не из киевского "Динамо", а из бельгийского "Вестерло". Как ты освоился в новом клубе?

— Еще не очень, потому что прошло мало времени. Первая неделя вообще была тяжелой, потому что пришлось адаптироваться ко всему. Всё новое. Очень сложно было на бытовом уровне, ведь первые две недели жил сам, а уже потом подъехала семья, и стало гораздо лучше. Что касается прибытия в сборную с "Вестерло", то немного необычно, ведь 10 лет приезжал из одной команды, а теперь из другой. Но тем более ценны встречи с ребятами. Месяц не виделась, немного соскучилась, а особенно за партнерами из "Динамо".

– Сейчас национальная сборная проводит каждый сбор в новом месте. Как тебе условия нынешнего собрания?

- Нормальные. Интересный стадион в Праге. Вообще условия хорошие, тренировочное поле в хорошем состоянии. Правда, резко стало довольно прохладно, но ведь это погода. Бывает.

— Был ли у тебя какой-то разговор с Сергеем Ребровым относительно своей готовности к матчу?

- Нет, личного разговора не было. Я думаю, что это будет происходить в тренировочном процессе. Общение с Ребровым всегда есть. И на бытовом уровне, и на профессиональном. Сейчас он смотрит на кондиции игроков, и уже ближе к поединку наверняка будут какие-то индивидуальные разговоры.

— Как бы ты оценил результат и игру сборной в предыдущих двух матчах с англичанами и итальянцами?

— Трудно давать адекватные оценки, когда ты находишься в процессе. Не буду оценивать кого индивидуально, это дело тренеров. А по поводу командной игры я думаю, что выступили неплохо. С Италией был очень трудный поединок. Итальянцы только что сменили главного тренера, и это стало для них положительным моментом в психологическом плане. Плюс неудачное начало матча — такие необязательные голы... Несмотря на это, мне в этих встречах было больше позитива, чем негатива.

— Впереди поединки с Северной Македонией и Мальтой. У них обязательно необходимо брать шесть очков?

– Обязательно, конечно. Но следует помнить, как мы с ними играли в начале лета. Было очень тяжело, ведь я не могу назвать ни одну сборную, которая сейчас не может играть в современный футбол. Все подтянулись, и это уже не тот отборочный цикл, который мог быть шесть-восемь лет назад. Каждый год становится все труднее и труднее. Появляется все больше информации о футболе, тактике, тренировочном процессе. И футболисты из маленьких стран учатся по примеру всей Европы. Они видят, как следует прогрессировать.

Что касается непосредственно Северной Македонии, все помнят, как мы с ней в прошлом матче начали первый тайм. Было очень тяжело. То же и с Мальтой. Если ты не забиваешь быстрый мяч, не забиваешь в первом тайме, то с течением времени играть становится все труднее. Но нам нужны эти очки. Нам вообще нужно девять очков, если мы хотим говорить о выходе на чемпионат Европы.

— Удивили ли вас македонцы в том первом тайме?

— Я думаю, что они немного удивили себя. У них были опасения перед Украиной. Но когда забили мячи, стало видно, что с каждым действием они становятся все увереннее. Они не вышли на поле такими уверенными, как стали с течением времени в той встрече.

— В твоем активе три мяча за сборную Украины, причем один из них — именно в ворота Северной Македонии. Ты помнишь этот гол и свои эмоции?

– Помню очень хорошо. Мы играли на "Арене Львов", это был мой первый матч в основном составе. Не припомню конкретно, но кто-то сказал, что жизнь измеряется не количеством прожитых лет, а приятными воспоминаниями. Этот поединок я запомнил, и у меня с ним связаны приятные воспоминания. Как забил? Мяч отскочил от Андрея Ярмоленко, а я находился в штрафной непосредственно у ворот, очень близко, поэтому не промахнулся. Я был очень счастлив, ведь гол стал победным.

— Тогда "Арена Львов" была до отказа заполнена, и это то, по чему мы очень соскучились. Чувствуешь ли ты сейчас поддержку на наших номинально домашних матчах?

— Последний такой матч во Вроцлаве с Англией для меня был действительно как домашний. Было очень много наших болельщиков. В такой атмосфере приятно играть. Этот поединок мне напомнил матчи на "Арене Львов" или "Олимпийском". Дай Бог, чтобы и в Праге было так.

— На два ближайших матча мы из-за травм потеряли Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Насколько это большая потеря и как ее компенсировать?

– Это очень серьезная потеря. Андрей – капитан команды, а Виктор последний год играет на очень высоком уровне. Я не хочу их с кем сравнивать или прогнозировать, кто может сыграть вместо них. Просто скажу – это большая потеря, и все.