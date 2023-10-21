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Президент ЧФР Клуж высказался о перспективах Коноплянки

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Кристи Балай сравнял Коноплянку с бывшим надающим Реала

Президент ЧФР Клуж высказался о перспективах Коноплянки

Фото: prosport.ro

UA-Футбол
Новина українською

Недавно состоялась пресс-конференция президента румынского ЧФР Клуж – Кристи Балай.

На ней он поразмышлял о трансфере украинского полузащитника Евгения Коноплянки с журналистом Алином Бузариними. Кристи Балай сравнил Коноплянку с бывшим нападающим "Реала" Жулио Баптистой.

Знаете, почему это не может быть очередным случаем по типу Баптисты? Он (Баптиста) зарабатывал за месяц столько, сколько Коноплянка заработает за весь период. Не знаю точно, за сколько именно месяцев, но много. Поверьте, разница большая. Пока что он (Коноплянка) либо не играл, либо играл очень мало, — сказал Балай.

Напомним, Евгений Коноплянка перешел в ЧФК Клуж летом этого года и с момента перехода отыграл 19 минут

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В статье: Евгений Коноплянка
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Источник:
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