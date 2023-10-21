Ярмолюк дебютировал в АПЛ

В рамках 9-го тура чемпионата Англии "Брентфорд" на своем поле побеждает "Бернли".

Егор Ярмолюк начал эту игру на скамейке запасных. Однако 19-летний полузащитник вышел на поле во втором тайме, в частности на 76-й минуте, заменив Матиаса Енсена.

Этот матч стал дебютным для Егора в рамках АПЛ. Ярмолюк стал 11-м украинцем, который сыграл в чемпионате Англии.

Ранее на взрослом уровне украинский хавбек выходил на матч Кубка английской лиги.