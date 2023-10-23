Михайличенко зимой может отправиться в Бельгию к Сидорчуку

Главный тренер "Динамо" Загреб Сергей Якирович не рассчитывает на украинца Богдана Михайличенко и отправил его в юниорскую команду.

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Как сообщает "Футбол 24", по этой причине 26-летний защитник уже зимой может сменить клуб.

По информации источника, к Михайличенко проявляет интерес бельгийский "Вестерло", за который выступает еще один украинец – Сергей Сидорчук.

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Если "Динамо" Загреб отпустит защитника бесплатно, ему готовы предоставить приют и практику до конца сезона. А при условии, что "Вестерло" не вылетит, то Михайличенко могут предложить продлить соглашение.

Напомним, Богдан Михайличенко перешел в "Динамо" Загреб летом текущего года. Защитник провел 8 матчей и отметился 2 ассистами.