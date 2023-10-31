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Вацко: Михайличенко стал жертвой противостояния новой власти клуба со старой

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Журналист рассказал о ситуации с украинским легионером

Вацко: Михайличенко стал жертвой противостояния новой власти клуба со старой

Фото: УАФ

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о ситуации вокруг защитника "Динамо" Загреб и сборной Украины Богдана Михайличенко.

"Из того, что знаю я, договор между "Загребом" и "Андерлехтом" прописан так, что выплаты бельгийцам зависят от игровой практики. Играет Михайличенко – платят, нет – нет.

Думаю, вы читали информацию, что на Богдана не рассчитывает новый главный тренер "Динамо" Загреб. Мои источники в Хорватии утверждают, что Михайличенко стал жертвой типичного в футболе противостояния новой власти клуба со старой.

Он приходил в команду по приглашению руководства, которое сейчас в "Динамо" Загреб уже не работает, а новое руководство клуба убирает то, что делали предшественники.

Поэтому здесь вопрос не в игровых качествах или каких-то, не дай Бог, проблемах со здоровьем. Соответственно, я не сомневаюсь, что Богдан уже зимой спокойно найдет себе новый клуб и будет играть в футбол.

Насколько я знаю, интерес к нему есть. Сейчас просто нужно немного перетерпеть. Это в принципе не новая ситуация, не новая история для футбола. Такое в футболе бывает", – сказал Вацко.

Ранее была информация, что к Михайличенко проявляет интерес бельгийский "Вестерло", за который выступает еще один украинец – Сергей Сидорчук.

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В статье: Виктор Вацко Динамо (Загреб) Богдан Михайличенко
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Источник:
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