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Лунин получил одну из лучших оценок за матч против Браги. Больше только у двух игроков

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Украинец отразил пенальти и сделал четыре сейва

Лунин получил одну из лучших оценок за матч против Браги. Больше только у двух игроков

AS

UA-Футбол
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8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами "Реал" Мадрид и Брага". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридцев.

В этом матче принял участие украинский вратарь Андрей Лунин, который неожиданно заменил Кепу Аррисабалагу, который травмировался на разминке.

За весь поединок 24-летний украинец отразил пенальти, совершил четыре сейва, один удачный выход из ворот, 29 касаний мяча, 15 из 18 точных передач (83%), а также выполнил две из пяти диагоналей.

Статистический портал WhoScored оценил действия украинца в 8,3 балла, а SofaScore оценил игру Лунина в 8,1. Больше Андрея только у двух его партнеров по команде: у Винисиуса Жуниора (9,2) и Родриго (9,0).

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Лига чемпионов Родриго Реал (Мадрид) Брага Андрей Лунин Винисиус Жуниор
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