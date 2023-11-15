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Минспорта обновил список уклонистов - среди них Довбик и Мудрик

Наши за границей
Обновлено

Всего в списке - более 300 человек

Минспорта обновил список уклонистов - среди них Довбик и Мудрик

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министерство молодежи и спорта Украины на своем сайте опубликовало обновленный список спортсменов, которые выехали за границу по специальному разрешению, но не вернулись после окончания спортивного мероприятия.

В список попали 304 человека, в том числе такие известные футболисты, как Артем Довбик ("Жирона"), Илья Забарный ("Борнмут"), Владислав Кулач ("Зиря"), Сергей Булеца ("Заглембе"), Михаил Мудрик ("Челси"), Анатолий Трубин ("Бенфика") и Артем Громов (свободный агент).

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К слову, в перечне также оказался бывший полузащитник юношеской команды "Шахтера" Александр Роспутько, который не вернулся в Украину после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" в Бельгии. Позже выяснилось, что игрок сбежал в Россию.

Кроме того, внесен отец Виктора Цыганкова ("Жирона") - Виталий Викторович.

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Артем Громов Бенфика (Лиссабон) Владислав Кулач Артем Довбик Борнмут Жирона Сергей Булеца Михаил Мудрик Зиря Илья Забарный Анатолий Трубин
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1 голосов
Источник:
mms.gov.ua
Комментарии
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Zapp Brannigan (Київ)
15.11.2023 в 22:26
Чекайте, спортсменів за законом можна випустити для участі у змаганнях за кордоном. АПЛ чи там Прімера це змагання? Змагання! По логіці, тоді до завершення чемпіонатів футболісти перебувають за кордоном законно.
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Комментарии 12
Zapp Brannigan (Київ)
15.11.2023 в 22:26
Чекайте, спортсменів за законом можна випустити для участі у змаганнях за кордоном. АПЛ чи там Прімера це змагання? Змагання! По логіці, тоді до завершення чемпіонатів футболісти перебувають за кордоном законно.
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oda1979 (Запорожье)
15.11.2023 в 22:43
А после завершения футбольного сезона футболеры отправляться в Украину?? Верю-верю
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Zapp Brannigan (Київ)
15.11.2023 в 22:58
Ну от як не приїдуть Мудрик з Довбиком влітку 2024 - тоді стануть ухилянтами.
 
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Баpceлиниуc
15.11.2023 в 23:04
Ода-ухылянт. Верю-верю.
 
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Баpceлиниуc
15.11.2023 в 23:08
Ви маєте рацію шановний.
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Зореслав (Київ)
15.11.2023 в 21:29
Міністерство спорту само на себе справу шиє? Дозволи хто дає, якщо Мудрик на 8 років підписував контракт, а не на місяць. Що в дозвільній угоді прописали? Він експортний товар чи найманець? Усі перелічені спортсмени залишаться та примуть західне громадянство, бо юристи вже відкрили клювики на їхні банківські кошти
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Баpceлиниуc
15.11.2023 в 21:36
Матфей Бедный...
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oda1979 (Запорожье)
15.11.2023 в 21:53
Что за бред?? Водилы выезжают за кордон и обязаны вернуться в в установленный срок. Типа, если водила подписал условный контракт на работу в Польше ему возвращаться не обязательно??
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Баpceлиниуc
15.11.2023 в 22:19
Ода броненосец, ода бредоносец.
 
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oda1979 (Запорожье)
15.11.2023 в 22:44
Барцелонский поц, ты просто туповат. Просто смирись с этим.
 
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Баpceлиниуc
15.11.2023 в 21:23
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romajan (Киев)
15.11.2023 в 21:22
А на*уя випускали? Якщо людина контракт заключає, що не зрозуміло, що він не вернеться?
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