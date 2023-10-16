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Отец сбежавшего игрока Шахтера: В России ему будет безопаснее

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(1 голосов)

Юрий Распутько рассказал подробности побега его сына

Отец сбежавшего игрока Шахтера: В России ему будет безопаснее

Фото: facebook com theukrfootball

Новина українською

Отец беглого игрока юношеской команды "Шахтера" Александра Распутько Юрий рассказал, где сейчас находится его сын.

"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтёра". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим", - добавил отец Александра.

Отметим, что Роспутько – воспитанник академии "Шахтера". В текущем сезоне юношеской Лиги чемпионов он провел один матч в составе "горняков". Против "Антверпена" он сыграл все 90 минут.

В рамках юношеского первенства 23/24 центрбэк принял участие в восьми поединках.

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В статье: Шахтер (Донецк) Шахтер U19 (Донецк) война с россией Александр Роспутько
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Комментарии (8)
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ding31
16.10.2023 в 14:39
Новая трансферная политика Шахтёра))
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0
0
JudgeDredd (Киев)
16.10.2023 в 14:28
То чому батько затримався? Нехай валить за сином, ще на одне гівно в країні стане менше.
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+1
0
trafalgar (Запорожье)
16.10.2023 в 14:20
Только русские настолько жалкие что сравнивают этот случай с русским пилотом который для нас пригнал целый вертолет.Кому нужен этот сопляк там,плюс мы от мусора избавились,а в склчае с пилотом мы получили ценный вертолет
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+1
0
Gican85 (Киев)
16.10.2023 в 14:37
Да как сказать, если продадут дороже 15 лямов, то вертолет окупят
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
16.10.2023 в 14:15
Вот кто оказывается настроил его на побег, теперь его могут вызвать в военкомат после получение гражданства и тогда точно ему будет безопаснее
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+2
0
JudgeDredd (Киев)
16.10.2023 в 14:29
Браво! Саме так і буде.
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
16.10.2023 в 14:06
Скільки такого шобла в нас ще є!!! Читаєш і дивуєшся, як же вони всі жили до сих пір в Україні, як легко перевернути кепку на другий бік. Сволота
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
16.10.2023 в 13:54
Шакал. Единственное что радует - мразей становится меньше, страна очищается
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+2
0

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