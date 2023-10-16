Отец сбежавшего игрока Шахтера: В России ему будет безопаснее
Юрий Распутько рассказал подробности побега его сына
Фото: facebook com theukrfootball
Отец беглого игрока юношеской команды "Шахтера" Александра Распутько Юрий рассказал, где сейчас находится его сын.
"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтёра". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке.
Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим", - добавил отец Александра.
Отметим, что Роспутько – воспитанник академии "Шахтера". В текущем сезоне юношеской Лиги чемпионов он провел один матч в составе "горняков". Против "Антверпена" он сыграл все 90 минут.
В рамках юношеского первенства 23/24 центрбэк принял участие в восьми поединках.
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