Отец сбежавшего игрока Шахтера: В России ему будет безопаснее

Отец беглого игрока юношеской команды "Шахтера" Александра Распутько Юрий рассказал, где сейчас находится его сын.

"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтёра". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим", - добавил отец Александра.

Отметим, что Роспутько – воспитанник академии "Шахтера". В текущем сезоне юношеской Лиги чемпионов он провел один матч в составе "горняков". Против "Антверпена" он сыграл все 90 минут.

В рамках юношеского первенства 23/24 центрбэк принял участие в восьми поединках.