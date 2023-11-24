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"Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко

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"Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер загребского "Динамо" Сергей Якирович рассказал, почему исключил из состава украинского защитника Богдана Михайличенко.

"После поражения от "Балкани" (0:2) в Прштине я решил выгнать его. Хотя болельщики думают, что я сделал это из-за его игры, но это неправда. Потому что так я мог убрать десять игроков. Но просто если ты приходишь в раздевалку после игры, сразу снимаешь трусы и берешь в руки телефон, легкомысленно разговариваешь, как ни в чем не бывало, это говорит о многом...

А я в это же время злюсь из-за поражения, половина игроков громит раздевалку. Ну тогда ты там только физически, а мысленно в другом месте. Поэтому я считаю, такие игроки нам не нужны. Они недооценивают "Динамо", это важно подчеркнуть", - сказал Якирович.

Напомним, "Динамо" уступило на выезде "Балкани" (0:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Михайличенко появился в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте. С тех пор украинец больше не выходил на поле.

Ранее журналист Виктор Вацко утверждал, что Михайличенко стал жертвой противостояния новой власти клуба со старой.

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Источник:
Germanijak
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