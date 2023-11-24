Владелец ЧФР Клуж: Коноплянка станет нашим секретным оружием в плей-офф
В Румынии верят в украинца
Фото: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
Владелец "ЧФР Клуж" Нелу Варга рассказал о ситуации с украинским полузащитником команды Евгением Коноплянкой.
"Я хочу сообщить вам о состоянии Коноплянки. Я общался с ним и с тренером. Ему не повезло с травмой. Каждый раз, когда Евгений полноценно восстанавливался, он снова получал повреждения.
Поэтому я решил не настаивать, чтобы не тратить деньги на его лечение. Я должен выплачивать зарплату, причем немалую, поэтому хочу извлекать выгоду от присутствия этого игрока в команде.
Я терпеливо отношусь к этой ситуации, а когда мы увидим украинца в игре – решит тренер. Коноплянка выздоровел, и я уверяю вас, он станет нашим секретным оружием. Мы подписали его, чтобы добавить в качестве. Вы увидите, что в плей-офф он будет одним из наших основных игроков", – сказал Варга.
На данный момент "ЧФР Клуж" занимает 2-е место в таблице чемпионата Румынии.
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