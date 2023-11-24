Булеца отдал ассист в матче чемпионата Польши. ВИДЕО

В матче 16-го тура чемпионата Польши "ЛКС Лодзь" принимал "Заглембе".

В стартовом составе гостей вышел и отметился результативным действием украинский хавбек Сергей Булеца.

На 49-й минуте украинец сделал ассист - навесил со штрафного, после чего Лавничак затолкал второй гол в ворота соперника.

В итоге, матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Заглембе".

Напомним, что Булеца играет в Польше на правах аренды из "Динамо". В текущем сезоне 24-летний украинец провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

"Заглембе" находится на 7-м месте в таблице чемпионата Польши, отставая от лидера, "Шльнска", на 9 очков.