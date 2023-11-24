Булеца отдал ассист в матче чемпионата Польши. ВИДЕО
Заглембе на выезде обыграл ЛКС Лодзь
Фото: ФК Заглембе
В матче 16-го тура чемпионата Польши "ЛКС Лодзь" принимал "Заглембе".
В стартовом составе гостей вышел и отметился результативным действием украинский хавбек Сергей Булеца.
На 49-й минуте украинец сделал ассист - навесил со штрафного, после чего Лавничак затолкал второй гол в ворота соперника.
В итоге, матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Заглембе".
Напомним, что Булеца играет в Польше на правах аренды из "Динамо". В текущем сезоне 24-летний украинец провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
"Заглембе" находится на 7-м месте в таблице чемпионата Польши, отставая от лидера, "Шльнска", на 9 очков.
Zagłębie podwyższa na 2:0! Świetnie dośrodkowanie z rzutu wolnego i Aleks Ławniczak pakuje piłkę do siatki ⚽— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 24, 2023
???? Mecz ŁKS - Zagłębie możecie oglądać w CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/0X1HAbLy7q
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