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Тренер Заглембе: Делаю все, чтобы клуб сохранил Булецу на более длительный срок

Наши за границей
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В Польше довольны выступлением украинца

Тренер Заглембе: Делаю все, чтобы клуб сохранил Булецу на более длительный срок

Фото: sport.se.pl

Новина українською

Главный тренер "Заглембе" Люблин Вальдемар Форналик доволен выступлением украинского полузащитника Сергея Булецы, которого клуб арендовал у киевского "Динамо".

– У украинца Сергея Булецы дела обстоят все лучше. Есть ли у него шанс стать одним из лидеров команды?

– В спортивном плане – да, но в плане ментальности я был бы осторожен. Давайте не забывать, что он молодой парень из страны, которая сейчас переживает сложные времена.

Возможно, поэтому он часто думает о своих близких. Но он – тот, кто сосредоточен на игре и тренировках и хочет развиваться. У него с нами соглашение до конца сезона, но я делаю все, чтобы клуб сохранил его на более длительный срок, – сказал Форналик.

В текущем сезоне Булеца отыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: ФК Заглембе (Любин) Сергей Булеца
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Источник:
Super Express

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