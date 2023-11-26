Коноплянка в четвертый раз за последние пять матчей не попал в заявку Клужа
В общем, сыграл за румынскую команду очень мало
Фото: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
В рамках 17 тура румынского чемпионата "Клуж" сыграл вничью с одним из аутсайдеров соревнования УТА. Украинский вингер Евгений Коноплянка не попал в заявку своей команды на этот поединок.
Всего за последние пять матчей "Клужа" футболист провел на поле 11 минут. Он вышел на замену в поединке 15 тура против "Германнштадта". Еще в четырех встречах – включая вчерашнюю – Коноплянка не попал в заявку.
В общей сложности Евгений провел в этом сезоне 54 минуты в четырех матчах. Он находится в расположении "Клужа" с июля – тогда он перешел на правах свободного агента.
Пока команда из Клуж-Напоки расположилась на втором месте в чемпионате Румынии. Лидер "Стяуа" оторвался от коллектива украинца на два очка с матчем в запасе.
Контракт Коноплянки с "Клужем" рассчитан до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего вингера в 500 тысяч евро.
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