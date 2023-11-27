Тренер ЧФР Клуж: Не думаю, что Коноплянка сыграют в следующем матче

Главный тренер "ЧФР Клуж" Андреа Мандорлини рассказал о кадровой ситуации в его команде после матча с УТА (0:0) в 17-м туре чемпионата Румынии. Наставник упомянул и украинского полузащитника Евгения Коноплянку, который не был включен в заявку на данную игру.

"У нас есть определенные проблемы, но они небольшие. Я не думаю, что Айети и Коноплянка сыграют в следующем матче, но хорошо, что вернулись Камора и Бирлиджа", - цитирует Мандорлини Digi Sport.

Всего в нынешнем сезоне Коноплянка отыграл в четырех матчах.

В ближайшем поединке "Клуж" на выезде сыграет против "Университатя" Крайова. Матч состоится 2 декабря и начнется в 20:30 по Киеву.