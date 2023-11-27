  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер ЧФР Клуж: Не думаю, что Коноплянка сыграют в следующем матче
В тренде

Тренер ЧФР Клуж: Не думаю, что Коноплянка сыграют в следующем матче

Наши за границей

Украинец продолжает восстановление после травмы

Тренер ЧФР Клуж: Не думаю, что Коноплянка сыграют в следующем матче

Фото: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Новина українською

Главный тренер "ЧФР Клуж" Андреа Мандорлини рассказал о кадровой ситуации в его команде после матча с УТА (0:0) в 17-м туре чемпионата Румынии. Наставник упомянул и украинского полузащитника Евгения Коноплянку, который не был включен в заявку на данную игру.

"У нас есть определенные проблемы, но они небольшие. Я не думаю, что Айети и Коноплянка сыграют в следующем матче, но хорошо, что вернулись Камора и Бирлиджа", - цитирует Мандорлини Digi Sport.

Всего в нынешнем сезоне Коноплянка отыграл в четырех матчах.

В ближайшем поединке "Клуж" на выезде сыграет против "Университатя" Крайова. Матч состоится 2 декабря и начнется в 20:30 по Киеву.

Читайте такжеВладелец ЧФР Клуж: Коноплянка станет нашим секретным оружием в плей-офф
По теме
yellow-arrow
Лунин: Плюс три очка. Движемся дальше
yellow-arrow
Довбик: в Жироне есть нутрициолог, ты приходишь на обед и не ты набираешь себе еду, а тебе уже приносят
yellow-arrow
Андрей Лунин - лидер по проценту сейвов в Ла Лиге
Евгений Коноплянка Клуж
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Digi Sport
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости