Тренер ЧФР Клуж: Не думаю, что Коноплянка сыграют в следующем матче
Украинец продолжает восстановление после травмы
Фото: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
Главный тренер "ЧФР Клуж" Андреа Мандорлини рассказал о кадровой ситуации в его команде после матча с УТА (0:0) в 17-м туре чемпионата Румынии. Наставник упомянул и украинского полузащитника Евгения Коноплянку, который не был включен в заявку на данную игру.
"У нас есть определенные проблемы, но они небольшие. Я не думаю, что Айети и Коноплянка сыграют в следующем матче, но хорошо, что вернулись Камора и Бирлиджа", - цитирует Мандорлини Digi Sport.
Всего в нынешнем сезоне Коноплянка отыграл в четырех матчах.
В ближайшем поединке "Клуж" на выезде сыграет против "Университатя" Крайова. Матч состоится 2 декабря и начнется в 20:30 по Киеву.
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