  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Выстоит ли Трубин на ноль? Морейренсе - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
В тренде

Выстоит ли Трубин на ноль? Морейренсе - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Наши за границей
Обновлено

Морейренсе – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Выстоит ли Трубин на ноль? Морейренсе - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото: Instagram

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 20:00 состоится матч чемпионата Португалии "Морейренсе" - "Бенфика". В последних шести матчах хозяева одержали пять побед и одну ничью, вот почему "Бенфике" будет не "сладко" на поле. Напомним, за "Бенфику" выступает Анатолий Трубин.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Португалии, "Морейренсе" - "Бенфика"

3 декабря, 20:00

Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция Морейренсе - Бенфика
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Миколенко - лучший в Эвертоне по отборам
yellow-arrow
Мудрик в старте? Челси - Брайтон: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
yellow-arrow
Чеберко вместе с Коламбус Крю вышли в финал МЛС
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
03.12.2023 в 09:43
Вистоїть Трубін на нул?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
03.12.2023 в 09:43
Вистоїть Трубін на нул?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости