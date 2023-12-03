Выстоит ли Трубин на ноль? Морейренсе - Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Морейренсе – Бенфика: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Фото: Instagram
Сегодня в 20:00 состоится матч чемпионата Португалии "Морейренсе" - "Бенфика". В последних шести матчах хозяева одержали пять побед и одну ничью, вот почему "Бенфике" будет не "сладко" на поле. Напомним, за "Бенфику" выступает Анатолий Трубин.
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Чемпионат Португалии, "Морейренсе" - "Бенфика"
3 декабря, 20:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Морейренсе - БенфикаСмотреть трансляцию
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Kondor (Веселе)
03.12.2023 в 09:43
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