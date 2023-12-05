Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч 1/32 финала Кубка Испании
Украинец наконец-то в основе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 декабря, "
В стартовом составе гостей выйдет украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук, который получает мало времени в чемпионате страны.
Напомним, что в текущем сезоне 28-летний Яремчук провел за испанскую команду 10 матчей без результативных действий, большей частью выходя на замену.
⚽ XI INICIAL ???? @ArosaSCOficial#ArosaVCF ????⚪????#ADNVCF | #CopaDelRey pic.twitter.com/7Ps8zLw1ox— Valencia CF (@valenciacf) December 5, 2023
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