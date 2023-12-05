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Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч 1/32 финала Кубка Испании

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Украинец наконец-то в основе

Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч 1/32 финала Кубка Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 5 декабря, "Валенсия" в рамках 1/32 финала Кубка Испании на выезде сыграет с "Арокой". Матч начнется в 22:00.

В стартовом составе гостей выйдет украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук, который получает мало времени в чемпионате страны.

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний Яремчук провел за испанскую команду 10 матчей без результативных действий, большей частью выходя на замену.

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Роман Яремчук Валенсия
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