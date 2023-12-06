Трубин – в тройке лучших молодых голкиперов из топ-10 лиг Европы по точности длинных передач
В рейтинг вошли киперы до 23 лет
Benfica
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин вошел в тройку лучших молодых вратарей (до 23 лет) по точности длинных передач в топ-10 лиг Европы.
Украинец отдает 38,5 точных длинных передач. Это 3-е место в рейтинге.
На первом месте по показателю Яспер Схенделар из "Зволле" (46,4%), на втором - Филипп Йоргенсен из "Вильярреала" (44,3%).
В топ-5 также Барт Вербрюгген из "Брайтона" (38,3%) и Джей Гортер из "Аякса" (37,9%).
Напомним, что 22-летний Трубин в этом сезоне провел 15 матчей за "Бенфику", в которых пропустил 14 мячей и в 6 матчах отстоял "на ноль".
U23 Most Long Pass% (excluding GK)— António Mango (@AntonioMango4) December 5, 2023
????????Jasper Schendelaar - 46.4
????????Filip Jørgensen - 44.3
????????Anatolii Trubin - 38.5
????????Bart Verbruggen - 38.3
????????Jay Gorter - 37.9
????????Luiz Jr - 37.2
????????Andrew - 36.3
????????Magrão - 32.8
????????Guillaume Restes - 31.9
????????João Gonçalves - 30.1
????????Ivor Pandur - 27.8 pic.twitter.com/IWVTj7z2rE
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