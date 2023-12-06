Трубин – в тройке лучших молодых голкиперов из топ-10 лиг Европы по точности длинных передач

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин вошел в тройку лучших молодых вратарей (до 23 лет) по точности длинных передач в топ-10 лиг Европы.

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Украинец отдает 38,5 точных длинных передач. Это 3-е место в рейтинге.

На первом месте по показателю Яспер Схенделар из "Зволле" (46,4%), на втором - Филипп Йоргенсен из "Вильярреала" (44,3%).

В топ-5 также Барт Вербрюгген из "Брайтона" (38,3%) и Джей Гортер из "Аякса" (37,9%).

Напомним, что 22-летний Трубин в этом сезоне провел 15 матчей за "Бенфику", в которых пропустил 14 мячей и в 6 матчах отстоял "на ноль".