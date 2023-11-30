Трубин вошел в тройку лучших игроков Бенфики в матче с Интером

Вчера, 29 ноября состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Интером" (3:3).

В этом поединке сыграл голкипер португальского клуба Анатолий Трубин. В активе украинца 5 сейвов, 30 касаний мяча, 12 точных передач из 20 (60%), 1 выигранная верховая дуэль и 3 выноса мяча.

После завершения поединка статистические порталы традиционно выставили свои оценки. От SofaScore Анатолий получил 7.4 балла, от WhoScored - 6.9 Это третий лучший балл среди его одноклубников.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник "орлов" Жоау Мариу, который оформил хет-трик.