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ЛЧ. Бенфика - Интер 3:3. Разозлились, но и разозлили
По 3:0 в каждом из таймов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Группа D. Пятый тур
Лиссабон. "Да Луш"
"Бенфика" - "Интер" 3:3
Голы: Жоау Мариу 5, 13, 34 - Арнаутович 51, Фраттези 58, Алексис Санчес 71 (пен.)
"Бенфика": Трубин, Аурснес, А. Силва, Отаменди, Морато, Флорентино (Кекчу 79), Невеш, Ди Мария (Т. Араужо 89), Рафа Силва, Жоау Мариу (Чикиньо 90+9), Тенгстедт (Муса 79)
"Интер": Аудеро, Биссек, Де Фрай (Димарко 77), Ачерби, Дармиан (Куадрадо 68), Асллани, Клаассен (Барелла 68), Фраттези, Карлос Аугусто, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 79), Арнаутович (Тюрам 68)
Предупреждения: Жоау Мариу 72, Морато 78 - Куадрадо 76
Удаление: А. Силва 86 (прямая красная)
Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)
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