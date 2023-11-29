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ЛЧ. Бенфика - Интер 3:3. Разозлились, но и разозлили

Лига Чемпионов

По 3:0 в каждом из таймов

ЛЧ. Бенфика - Интер 3:3. Разозлились, но и разозлили

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа D. Пятый тур

Лиссабон. "Да Луш"

"Бенфика" - "Интер" 3:3

Голы: Жоау Мариу 5, 13, 34 - Арнаутович 51, Фраттези 58, Алексис Санчес 71 (пен.)

"Бенфика": Трубин, Аурснес, А. Силва, Отаменди, Морато, Флорентино (Кекчу 79), Невеш, Ди Мария (Т. Араужо 89), Рафа Силва, Жоау Мариу (Чикиньо 90+9), Тенгстедт (Муса 79)

"Интер": Аудеро, Биссек, Де Фрай (Димарко 77), Ачерби, Дармиан (Куадрадо 68), Асллани, Клаассен (Барелла 68), Фраттези, Карлос Аугусто, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 79), Арнаутович (Тюрам 68)

Предупреждения: Жоау Мариу 72, Морато 78 - Куадрадо 76

Удаление: А. Силва 86 (прямая красная)

Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

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