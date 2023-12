Зинченко - об игре за ПСВ: потрясающий опыт, который пошел на пользу моей карьере

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил период своих выступлений за нидерландский ПСВ. Футболист играл за эту команду на правах аренды в сезоне-2016/2017.

Сегодня, 12 декабря, "Арсенал" сыграет с ПСВ в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу примет стадион "Филипс" в Эйндховене, Нидерланды.

???? "Whenever people ask me about PSV, I always say good words because the place here is absolutely fantastic."



????️ Oleksandr Zinchenko reflects on his previous spell at PSV as he gears up to face his old club tonight ????