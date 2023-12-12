Зинченко - об игре за ПСВ: потрясающий опыт, который пошел на пользу моей карьере
Украинец вспомнил период своих выступлений за нидерландский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил период своих выступлений за нидерландский ПСВ. Футболист играл за эту команду на правах аренды в сезоне-2016/2017.
"Прежде всего, это потрясающий опыт, очень важный год для моей карьеры. И, что бы ни спрашивали у меня о ПСВ, я всегда найду хорошие слова в ответ. С тех пор как я покинул ПСВ, я приезжал сюда несколько раз, у меня есть здесь друзья. Для молодого игрока, которым я был в то время, это удивительное место.
Всегда полный стадион, болельщики очень любят футбол. Где бы они тебя не встретили, тебе будут рады, а это очень важно для футболиста", - Зинченко.
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Сегодня, 12 декабря, "Арсенал" сыграет с ПСВ в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу примет стадион "Филипс" в Эйндховене, Нидерланды.
???? "Whenever people ask me about PSV, I always say good words because the place here is absolutely fantastic."— Arsenal (@Arsenal) December 12, 2023
????️ Oleksandr Zinchenko reflects on his previous spell at PSV as he gears up to face his old club tonight ????
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