Зинченко - об игре за ПСВ: потрясающий опыт, который пошел на пользу моей карьере

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил период своих выступлений за нидерландский ПСВ. Футболист играл за эту команду на правах аренды в сезоне-2016/2017.

"Прежде всего, это потрясающий опыт, очень важный год для моей карьеры. И, что бы ни спрашивали у меня о ПСВ, я всегда найду хорошие слова в ответ. С тех пор как я покинул ПСВ, я приезжал сюда несколько раз, у меня есть здесь друзья. Для молодого игрока, которым я был в то время, это удивительное место.

Всегда полный стадион, болельщики очень любят футбол. Где бы они тебя не встретили, тебе будут рады, а это очень важно для футболиста", - Зинченко.