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Зинченко - об игре за ПСВ: потрясающий опыт, который пошел на пользу моей карьере

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Украинец вспомнил период своих выступлений за нидерландский клуб

Зинченко - об игре за ПСВ: потрясающий опыт, который пошел на пользу моей карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил период своих выступлений за нидерландский ПСВ. Футболист играл за эту команду на правах аренды в сезоне-2016/2017.

"Прежде всего, это потрясающий опыт, очень важный год для моей карьеры. И, что бы ни спрашивали у меня о ПСВ, я всегда найду хорошие слова в ответ. С тех пор как я покинул ПСВ, я приезжал сюда несколько раз, у меня есть здесь друзья. Для молодого игрока, которым я был в то время, это удивительное место.

Всегда полный стадион, болельщики очень любят футбол. Где бы они тебя не встретили, тебе будут рады, а это очень важно для футболиста", - Зинченко.

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Сегодня, 12 декабря, "Арсенал" сыграет с ПСВ в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу примет стадион "Филипс" в Эйндховене, Нидерланды.

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Арсенал (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Александр Зинченко
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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