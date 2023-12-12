Трубин - в старте Бенфики на матч ЛЧ против Зальцбурга, Лунин прогнозировано сел на лавку в Реале
В старте Реала выйдет Кепа
instagram.com/anatoliytrubin81
Сегодня, 12 декабря, состоятся несколько матчей заключительного, 6-го тура Лиги чемпионов.
Так, в одном из матчей РБ Зальцбург примет Бенфику. В стартовом составе гостей выйдет украинский кипер Анатолий Трубин.
А вот украинский вратарь Реала Андрей Лунин в выездном матче против немецкого Униона прогнозируемо остался в запасе – место в стартовом составе занял Кепа Аррисабалага.
Отметим, что оба матча начнутся в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн обеих поединков.
Также отметим, что Бенфике для того, чтобы занять 3-е место в группе, нужно обыгрывать Зальцбург с разницей в больше чем в два гола.
Реал уже заброниловал первое место в своей группе, Унион точно будет последним.
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