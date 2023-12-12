Трубин - в старте Бенфики на матч ЛЧ против Зальцбурга, Лунин прогнозировано сел на лавку в Реале

Сегодня, 12 декабря, состоятся несколько матчей заключительного, 6-го тура Лиги чемпионов.

Так, в одном из матчей РБ Зальцбург примет Бенфику. В стартовом составе гостей выйдет украинский кипер Анатолий Трубин.

А вот украинский вратарь Реала Андрей Лунин в выездном матче против немецкого Униона прогнозируемо остался в запасе – место в стартовом составе занял Кепа Аррисабалага.

Отметим, что оба матча начнутся в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн обеих поединков.

Текстовый онлайн матча РБ Зальцбург – Бенфика.

Текстовый онлайн матча Унион – Реал.

Также отметим, что Бенфике для того, чтобы занять 3-е место в группе, нужно обыгрывать Зальцбург с разницей в больше чем в два гола.

Реал уже заброниловал первое место в своей группе, Унион точно будет последним.