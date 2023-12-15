Денис Костышин: Когда Месси перешел в США, такой резонанс был - все сходили с ума

Украиский хавбек Денис Костишин, который прошедший год провел в США, играя за "Эль-Пасо Локомотив", рассказал о резонансе после перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси в "Интер Майами".

‒ Был ли ажиотаж, когда в США приехал Месси?

– Такой резонанс был. Всем известно, что в США хорошо развиты баскетбол, хоккей, американский футбол, бейсбол. Наш футбол – там примерно 5-й. Был резонанс. Все крупные компании начали выходить на футбол. В "Интер Майами" на предстоящий сезон все абонементы раскуплены. Такой резонанс, все сходили с ума. Это очень подтянуло покупку подписок на Apple TV. Кажется, только через Apple TV можно смотреть "Интер Майами". "Интер" очень многое заработал на этом трансфере.

‒ У вас была возможность попасть на игру "Интер Майами"?

– Нет. Единственный раз, когда это было реально, у меня была своя игра. Очень хотел. У меня сезон закончился, а Месси уехал за сборную играть. Поехал домой.

‒ С одноклубником Месси нашим Сергеем Кривцовым общались?

‒ С Сергеем переписывались в Инстаграме. Познакомиться не получалось, я в Майами был только раз, и то приезжал играть. Так и не увиделись.

И с Евгением Чеберко общались. Мы с Жекой знакомы с Днепра. Не получилось встретиться вживую: у меня сезон, у него сезон. И так круглый год. В феврале начинаешь, в октябре заканчиваешь.