Денис Костышин: Когда Месси перешел в США, такой резонанс был - все сходили с ума
Украинский хавбек год отыграл за Эль-Пасо Локомотив
Getty Images/Global Images Ukraine
Украиский хавбек Денис Костишин, который прошедший год провел в США, играя за "Эль-Пасо Локомотив", рассказал о резонансе после перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси в "Интер Майами".
‒ Был ли ажиотаж, когда в США приехал Месси?
– Такой резонанс был. Всем известно, что в США хорошо развиты баскетбол, хоккей, американский футбол, бейсбол. Наш футбол – там примерно 5-й. Был резонанс. Все крупные компании начали выходить на футбол. В "Интер Майами" на предстоящий сезон все абонементы раскуплены. Такой резонанс, все сходили с ума. Это очень подтянуло покупку подписок на Apple TV. Кажется, только через Apple TV можно смотреть "Интер Майами". "Интер" очень многое заработал на этом трансфере.
‒ У вас была возможность попасть на игру "Интер Майами"?
– Нет. Единственный раз, когда это было реально, у меня была своя игра. Очень хотел. У меня сезон закончился, а Месси уехал за сборную играть. Поехал домой.
‒ С одноклубником Месси нашим Сергеем Кривцовым общались?
‒ С Сергеем переписывались в Инстаграме. Познакомиться не получалось, я в Майами был только раз, и то приезжал играть. Так и не увиделись.
И с Евгением Чеберко общались. Мы с Жекой знакомы с Днепра. Не получилось встретиться вживую: у меня сезон, у него сезон. И так круглый год. В феврале начинаешь, в октябре заканчиваешь.
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