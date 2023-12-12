Месси, Роналду, Холанд и Мбаппе среди номинантов на приз футболисту года от Globe Soccer Awards
Объявлены имена номинантов на приз
Getty Images / Global Images Ukraine
Организаторы премии Globe Soccer Awards опубликовали финальный список претендентов на награду лучшему футболисту 2023 года.
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На приз номинированы Джуд Беллингем ("Реал" / Англия), Карим Бензема ("Аль-Иттихад" / Франция), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити" / Бельгия), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / Норвегия), Килиан Мбаппе ("ПСЖ" / Франция), Лионель Месси ("Интер Майами"/Аргентина), Виктор Осимхен ("Наполи"/Нигерия), Криштиану Роналду ("Аль-Наср"/Португалия), Мохамед Салах ("Ливерпуль"/Египет), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"/Португалия), Винисиус Жуниор ("Реал"/Бразилия).
Церемония вручения наград состоится в Дубае 19 января.
Награда "Лучший футболист года" от Globe Soccer Awards вручается с 2011 года. 6 раз из 12 ее выиграл Роналду.
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