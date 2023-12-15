Булеца отдал очередной ассист в матче чемпионате Польши. ВИДЕО

В матче 19-го тура чемпионата Польши "Заглембе" принимал "Шльонск".

В стартовом составе гостей хозяев вышел и отметился результативным действием украинский хавбек Сергей Булеца.

Правда, это не помогло "Заглембе" взять очки.

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Проигрывая 0:2, Булеца отдал голевой разрезной пас на Муньеса, который забил свой гол. Большего хозяевам взять не удалось 1:2.

Напомним, что Булеца играет в Польше на правах аренды из "Динамо". В текущем сезоне 24-летний украинец провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.