Булеца отдал очередной ассист в матче чемпионате Польши. ВИДЕО
Но Заглембе все равно проиграл
Фото: ФК Заглембе
В матче 19-го тура чемпионата Польши "Заглембе" принимал "Шльонск".
В стартовом составе гостей хозяев вышел и отметился результативным действием украинский хавбек Сергей Булеца.
Правда, это не помогло "Заглембе" взять очки.
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Проигрывая 0:2, Булеца отдал голевой разрезной пас на Муньеса, который забил свой гол. Большего хозяевам взять не удалось 1:2.
Напомним, что Булеца играет в Польше на правах аренды из "Динамо". В текущем сезоне 24-летний украинец провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
???????? Goal: Juan Muñoz | Zagłębie Lubin 1-2 Śląsk Wrocławpic.twitter.com/0rBEh85F30— FootColic ⚽️ (@FootColic) December 15, 2023
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