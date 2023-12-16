  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Брюгге не рассчитывает на Яремчука. Против возвращения в Бельгию и сам форвард
В тренде

Брюгге не рассчитывает на Яремчука. Против возвращения в Бельгию и сам форвард

Наши за границей
Обновлено

Украинец продолжить играть в чемпионате Испании

Брюгге не рассчитывает на Яремчука. Против возвращения в Бельгию и сам форвард

instagram.com/valenciacf

Новина українською

В конце ноября в бельгийской прессе появились сообщения, что “Валенсия” может досрочно прекратить аренду Романа Яремчука.

Эта информация позже была опровергнута украинским журналистом Игорем Цыганыком. На ее беспочвенность указывает и авторитетное издание Het Nieuwsblad.

По информации бельгийской газеты, Яремчуку и его семье очень комфортно в Испании и он не хочет возвращения в Бельгии. Кроме того, на данный момент не нуждается в украинском форварде и “Брюгге”. Вопрос с последующим трансфером футболиста будет подниматься летом.

Напомним, Роман Яремчук провел за Валенсию 12 поединков во всех официальных турнирах, забив лишь один гол.

По теме
yellow-arrow
"Я хочу, чтобы они услышали это лично": Карло Анчелотти о выборе основного вратаря
yellow-arrow
Челси - Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Альберто Джилардино о Руслане Малиновском: Он должен работать подальше от ворот
Валенсия (Испания) Роман Яремчук Брюгге
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Het Nieuwsblad
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости