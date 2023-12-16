Брюгге не рассчитывает на Яремчука. Против возвращения в Бельгию и сам форвард
Украинец продолжить играть в чемпионате Испании
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В конце ноября в бельгийской прессе появились сообщения, что “Валенсия” может досрочно прекратить аренду Романа Яремчука.
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По информации бельгийской газеты, Яремчуку и его семье очень комфортно в Испании и он не хочет возвращения в Бельгии. Кроме того, на данный момент не нуждается в украинском форварде и “Брюгге”. Вопрос с последующим трансфером футболиста будет подниматься летом.
Напомним, Роман Яремчук провел за Валенсию 12 поединков во всех официальных турнирах, забив лишь один гол.
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