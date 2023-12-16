Брюгге не рассчитывает на Яремчука. Против возвращения в Бельгию и сам форвард

В конце ноября в бельгийской прессе появились сообщения, что “Валенсия” может досрочно прекратить аренду Романа Яремчука.

Эта информация позже была опровергнута украинским журналистом Игорем Цыганыком. На ее беспочвенность указывает и авторитетное издание Het Nieuwsblad.

По информации бельгийской газеты, Яремчуку и его семье очень комфортно в Испании и он не хочет возвращения в Бельгии. Кроме того, на данный момент не нуждается в украинском форварде и “Брюгге”. Вопрос с последующим трансфером футболиста будет подниматься летом.

Напомним, Роман Яремчук провел за Валенсию 12 поединков во всех официальных турнирах, забив лишь один гол.