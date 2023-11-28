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Валенсия не собирается прерывать аренду Яремчука – Цыганык

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Украинец не покинет Испанию досрочно

Валенсия не собирается прерывать аренду Яремчука – Цыганык

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык опроверг информацию бельгийских СМИ о том, что "Валенсия" хочет расторгнуть арендное соглашение с форвардом Романом Яремчуком.

"Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха очень хотел Яремчука. Он его смотрел в "Бенфике".

Они искали нападающего. Он смотрел, он хотел Яремчука. Возможно, где-то нужно акклиматизироваться Роману, но то, что там пишут – это все бред. Это сейчас просто придумывают, рассказывают.

Яремчук – очень положительный и коллективообразующий человек. Я его знаю очень давно. Какие у него могут быть определенные проблемы в общении?" – сказал Цыганык.

Напомним, что на днях в испанской Marca появилась статья о проблемах с адаптацией украинца в "Валенсии", на что украинец довольно резко отреагировал в соцсетях.

Отметим, что всего за "летучих мышей" Яремчук в текущем сезоне провел 8 матчей без результативных действий.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub
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