Валенсия не собирается прерывать аренду Яремчука – Цыганык

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык опроверг информацию бельгийских СМИ о том, что "Валенсия" хочет расторгнуть арендное соглашение с форвардом Романом Яремчуком.

"Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха очень хотел Яремчука. Он его смотрел в "Бенфике". Они искали нападающего. Он смотрел, он хотел Яремчука. Возможно, где-то нужно акклиматизироваться Роману, но то, что там пишут – это все бред. Это сейчас просто придумывают, рассказывают. Яремчук – очень положительный и коллективообразующий человек. Я его знаю очень давно. Какие у него могут быть определенные проблемы в общении?" – сказал Цыганык.

Напомним, что на днях в испанской Marca появилась статья о проблемах с адаптацией украинца в "Валенсии", на что украинец довольно резко отреагировал в соцсетях.

Отметим, что всего за "летучих мышей" Яремчук в текущем сезоне провел 8 матчей без результативных действий.