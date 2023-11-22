СМИ: Валенсия может досрочно вернуть Яремчука Брюгге, украинцем интересуется Болонья

" Валенсия " может досрочно расторгнуть арендное соглашение с украинским форвардом команды Романом Яремчуком.

Как сообщает бельгийское издание Voetbal Nieuws, Роман так и не смог заиграть в испанском клубе (только два матча в стартовом составе) и поэтому "Валенсия" может вернуть украинца "Брюгге" уже в январе.

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Также отмечается, что 27-летний форвард попал в сферу интересов "Болоньи", которая ищет дублера/конкурента для основного нападающего Джошуа Зиркзе.

Также ранее ходили слухи о заинтересованности в Яремчуке со стороны шотландского "Селтика".

Напомним, что на днях в испанской Marca появилась статья о проблемах с адаптацией украинца в "Валенсии", на что украинец довольно резко отреагировал в соцсетях.

Отметим, что всего за "Валенсию" Яремчук в текущем сезоне провел 8 матчей без результативных действий.