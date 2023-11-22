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СМИ: Валенсия может досрочно вернуть Яремчука Брюгге, украинцем интересуется Болонья

Наши за границей
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У Романа в Валенсии не идет

СМИ: Валенсия может досрочно вернуть Яремчука Брюгге, украинцем интересуется Болонья

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

"Валенсия" может досрочно расторгнуть арендное соглашение с украинским форвардом команды Романом Яремчуком.

Как сообщает бельгийское издание Voetbal Nieuws, Роман так и не смог заиграть в испанском клубе (только два матча в стартовом составе) и поэтому "Валенсия" может вернуть украинца "Брюгге" уже в январе.

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Также отмечается, что 27-летний форвард попал в сферу интересов "Болоньи", которая ищет дублера/конкурента для основного нападающего Джошуа Зиркзе.

Также ранее ходили слухи о заинтересованности в Яремчуке со стороны шотландского "Селтика".

Читайте также"Уже просто напишите, что Яремчук - дно". Форвард резко отреагировал на статью о проблемах с адаптацией в Валенсии

Напомним, что на днях в испанской Marca появилась статья о проблемах с адаптацией украинца в "Валенсии", на что украинец довольно резко отреагировал в соцсетях.

Отметим, что всего за "Валенсию" Яремчук в текущем сезоне провел 8 матчей без результативных действий.

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"Уже просто напишите, что Яремчук - дно". Форвард резко отреагировал на статью о проблемах с адаптацией в Валенсии
Болонья Роман Яремчук Брюгге Валенсия
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1 голосов
Источник:
Voetbal Nieuws
Комментарии
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Romerik (YNWA)
23.11.2023 в 00:13
Я вірив в нього в Бенфіці, я вірив в нього у Брюгге. Я частково вірив що щось покаже у Валенсії, це ж не силова АПЛ, і хоча би суперникам типу осасун, кадісів щось та й закотить. Але це повний регрес. І в Болоньї буде те ж саме. У нього 2 шляхи: або бути в статусі Коваленка в якомусь борці за виживання Італії/Іспанії, або до Греків, Чехів чи Полісся
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Комментарии 3
Romerik (YNWA)
23.11.2023 в 00:13
Я вірив в нього в Бенфіці, я вірив в нього у Брюгге. Я частково вірив що щось покаже у Валенсії, це ж не силова АПЛ, і хоча би суперникам типу осасун, кадісів щось та й закотить. Але це повний регрес. І в Болоньї буде те ж саме. У нього 2 шляхи: або бути в статусі Коваленка в якомусь борці за виживання Італії/Іспанії, або до Греків, Чехів чи Полісся
Ответить
0
0
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
23.11.2023 в 00:03
Болонья не бачить що він дно??
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SeventyFour (Phoenix)
22.11.2023 в 23:22
Як повія. Нікому не потрібен
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