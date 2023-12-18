Трубин: За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин был признан лучшим игроком матча чемпионата Португалии с "Брагой" (1:0).

После игры в соцсетях Анатолий отметил вклад в победу и его награду всей команды.

"За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда. Спасибо", – написал Трубин в Instagram.