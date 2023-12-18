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Трубин: За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда

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Украинец был признан лучшим игроком матча Бенфика - Брага

Трубин: За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда

instagram.com/anatoliytrubin81

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин был признан лучшим игроком матча чемпионата Португалии с "Брагой" (1:0).

После игры в соцсетях Анатолий отметил вклад в победу и его награду всей команды.

"За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда. Спасибо", – написал Трубин в Instagram.

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