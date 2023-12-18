Трубин: За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда
Украинец был признан лучшим игроком матча Бенфика - Брага
instagram.com/anatoliytrubin81
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин
После игры в соцсетях Анатолий отметил вклад в победу и его награду всей команды.
"За каждой индивидуальной наградой стоит целая команда. Спасибо", – написал Трубин в Instagram.
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