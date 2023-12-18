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Трубин сыграл на ноль матч с Брагой
Бенфика взяла три очка в важном матче с Брагой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" взяла три очка в важном матче с "Брагой" благодаря единственному голу Каспера Тенгстедта на третьей минуте (1:0).
Анатолий Трубин сделал шесть сейвов, и выполнил 25 точных передач.
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"Бенфика" поднялась на первое место, но может потерять лидерство в случае победы "Порту" или "Спортинга", которые в понедельник сыграют между собой.
Braga, Jogada, Álvaro Djaló, 14m— VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) December 17, 2023
Enorme defesa de Trubin! O remate de Banza sai prensado contra António Silva, a bola sobra para a recarga de Álvaro Djaló, o guardião ucraniano nega o empate!#LigaPortugalBetclic #SCBSLB pic.twitter.com/AyikFNYdAE
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