Трубин сыграл на ноль матч с Брагой

"Бенфика" взяла три очка в важном матче с "Брагой" благодаря единственному голу Каспера Тенгстедта на третьей минуте (1:0).

Анатолий Трубин сделал шесть сейвов, и выполнил 25 точных передач.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

"Бенфика" поднялась на первое место, но может потерять лидерство в случае победы "Порту" или "Спортинга", которые в понедельник сыграют между собой.