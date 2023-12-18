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Трубин сыграл на ноль матч с Брагой

Португалия

Бенфика взяла три очка в важном матче с Брагой

Трубин сыграл на ноль матч с Брагой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Бенфика" взяла три очка в важном матче с "Брагой" благодаря единственному голу Каспера Тенгстедта на третьей минуте (1:0).

Анатолий Трубин сделал шесть сейвов, и выполнил 25 точных передач.

"Бенфика" поднялась на первое место, но может потерять лидерство в случае победы "Порту" или "Спортинга", которые в понедельник сыграют между собой.

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