Довбик вошел в тройку лучших игроков топ-5 лиг по количеству голов головой

Украинский форвард "Жироны" оформил дубль в ворота "Алавеса" (3:0) и вошел в тройку лучших форвардов топ-5 европейских лиг по количеству голов, забитых головой в этом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний экс-игрок "Днепра-1" отметился 4 забитыми мячами со "второго этажа". Столько же у нападающего берлинского "Униона" Кевина Беренса (интересно, что немец в этом сезоне Бундеслиги имеет всего 4 гола, и все головой).

Лучшим же является только английский форвард "Баварии" Гарри Кейн, который имеет уже 5 голов головой.

Напомним, что всего в текущем чемпионате Испании украинец забил 10 голов в 16 матчах.

