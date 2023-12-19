Довбик вошел в тройку лучших игроков топ-5 лиг по количеству голов головой
4 из 10 голов в нынешнем чемпионате Испании Артем забил головой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Украинский форвард "Жироны" оформил дубль в ворота "Алавеса" (3:0) и вошел в тройку лучших форвардов топ-5 европейских лиг по количеству голов, забитых головой в этом сезоне.
В текущем сезоне чемпионата Испании 26-летний экс-игрок "Днепра-1" отметился 4 забитыми мячами со "второго этажа". Столько же у нападающего берлинского "Униона" Кевина Беренса (интересно, что немец в этом сезоне Бундеслиги имеет всего 4 гола, и все головой).
Лучшим же является только английский форвард "Баварии" Гарри Кейн, который имеет уже 5 голов головой.
Напомним, что всего в текущем чемпионате Испании украинец забил 10 голов в 16 матчах.
4 - Players to score the most headed goals in Europe's top five leagues this season:— OptaJose (@OptaJose) December 18, 2023
???????????????????????????? Harry Kane - 5
???????? ARTEM DÓVBYK - 4
???????? Kevin Behrens - 4
Hunter. pic.twitter.com/ynnUJP3fYV
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