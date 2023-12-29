Селезнев: Зинченко не доллар, евро или гривна, чтобы нравиться всем
Селезнев поддержал Зинченко
Олександр Приходько, UA-Футбол
Экс-форвард "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев встал на защиту украинского защитника "
"Зинченко мой близкий человек, он аккуратист, перфекционист. Всегда играет на команду. Относительно последних матчей – все мы в жизни ошибаемся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Саня – просто красавец, никаких вопросов у меня к его игре никогда не возникало.
Эксперты всегда набрасываются, если что-то не нравится. Зинченко не доллар, евро или гривна, чтобы нравиться всем. Сане нужно не обращать внимание на хейт и двигаться к своей мечте. Все будет хорошо.
Я во время своей игровой карьеры всегда отвечал экспертам на критику, но Зинченко так поступать не надо. Он из другого поколения и мудрее меня. Пусть работает на свое имя, и все будет хорошо. Желаю ему успехов и завоевать чемпионство с Арсеналом", – заявил Селезнев.
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