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Селезнев: Зинченко не доллар, евро или гривна, чтобы нравиться всем

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Селезнев поддержал Зинченко

Селезнев: Зинченко не доллар, евро или гривна, чтобы нравиться всем

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Экс-форвард "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев встал на защиту украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко, который в последние время попал под критику за пару последних неудачных матчей.

"Зинченко мой близкий человек, он аккуратист, перфекционист. Всегда играет на команду. Относительно последних матчей – все мы в жизни ошибаемся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Саня – просто красавец, никаких вопросов у меня к его игре никогда не возникало.

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Эксперты всегда набрасываются, если что-то не нравится. Зинченко не доллар, евро или гривна, чтобы нравиться всем. Сане нужно не обращать внимание на хейт и двигаться к своей мечте. Все будет хорошо.

Я во время своей игровой карьеры всегда отвечал экспертам на критику, но Зинченко так поступать не надо. Он из другого поколения и мудрее меня. Пусть работает на свое имя, и все будет хорошо. Желаю ему успехов и завоевать чемпионство с Арсеналом", – заявил Селезнев.

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Евгений Селезнев Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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