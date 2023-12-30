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Эффектные сэйвы Трубина. Бенфика - Фамаликан 3:0. Обзор матча и видео голов

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Видеообзор уверенной победы Бенфики

Эффектные сэйвы Трубина. Бенфика - Фамаликан 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Бенфика” вновь вышла на первое место в португальской Примейры, справившись на своем поле с “Фамаликаном”. “Орлы” довели счет до разгромного в конце матча, а Анатолий Трубин вновь сыграл на ноль, выполнив пару эффектных сэйвов.

Чемпионат Португалии, 15-й тур. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”

“Бенфика” – “Фамаликан” 3:0

Голы: Кабрал 31, Рафа Силва 85, Муса 89

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Бенфика (Лиссабон) Наши за границей чемпионат Португалии Анатолий Трубин
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