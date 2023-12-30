Эффектные сэйвы Трубина. Бенфика - Фамаликан 3:0. Обзор матча и видео голов
Видеообзор уверенной победы Бенфики
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Бенфика” вновь вышла на первое место в португальской Примейры, справившись на своем поле с “Фамаликаном”. “Орлы” довели счет до разгромного в конце матча, а Анатолий Трубин вновь сыграл на ноль, выполнив пару эффектных сэйвов.
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Чемпионат Португалии, 15-й тур. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”
Голы: Кабрал 31, Рафа Силва 85, Муса 89
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