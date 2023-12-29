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Бенфика в чемпионате разгромила Фамаликан. Трубин отстоял на ноль и получил неплохие оценки

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Впрочем, работы у украинца было немного

Бенфика в чемпионате разгромила Фамаликан. Трубин отстоял на ноль и получил неплохие оценки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Лиссабонская "Бенфика" в матче 15-го тура чемпионата уверенно обыграла команду "Фамаликан" забив три безответных гола (3:0).

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Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный поединок, в котором, впрочем, у него не быо много работы.

Трубин за матч сделал два сейва и выполнил девять точных длинных передач (всего – 21 из 28 точных пасов).

В итоге, украинец получил хорошие оценки за матч – 7.4 от SofaScore и 7.3 WhoScored.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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