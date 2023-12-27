Transfermarkt: Трубин подорожал на 3 млн евро и вышел на пик своей трансферной стоимости

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах некоторых игроков чемпионата Португалии.

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Коснулись изменения и украинского голкипера " Бенфики " Анатолия Трубина. Он прибавил в цене 3 млн евро и сейчас оценивается в 25 млн евро.

При этом, основной вратарь сборной Украины поднялся на новый пик своей рыночной стоимости.

Напомним, что Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" летом этого года ив текущем сезоне сыграл за "орлов" 19 матчей, в которых пропустил 17 голов и в 7-ми матчах отстоял "на ноль".