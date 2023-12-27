Transfermarkt: Трубин подорожал на 3 млн евро и вышел на пик своей трансферной стоимости
Голкипер никогда в своей карьере не оценивался столь высоко, как сейчас
Фото: Instagram
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах некоторых игроков чемпионата Португалии.
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Коснулись изменения и украинского голкипера "
При этом, основной вратарь сборной Украины поднялся на новый пик своей рыночной стоимости.
Напомним, что Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" летом этого года ив текущем сезоне сыграл за "орлов" 19 матчей, в которых пропустил 17 голов и в 7-ми матчах отстоял "на ноль".
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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