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Transfermarkt: Трубин подорожал на 3 млн евро и вышел на пик своей трансферной стоимости

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Обновлено

Голкипер никогда в своей карьере не оценивался столь высоко, как сейчас

Transfermarkt: Трубин подорожал на 3 млн евро и вышел на пик своей трансферной стоимости

Фото: Instagram

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Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах некоторых игроков чемпионата Португалии.

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Коснулись изменения и украинского голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина. Он прибавил в цене 3 млн евро и сейчас оценивается в 25 млн евро.

При этом, основной вратарь сборной Украины поднялся на новый пик своей рыночной стоимости.

Напомним, что Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" летом этого года ив текущем сезоне сыграл за "орлов" 19 матчей, в которых пропустил 17 голов и в 7-ми матчах отстоял "на ноль".

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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