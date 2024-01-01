Артета прокомментировал травму Зинченко: Дискомфорт в икроножной мышце
Украинец нуждается в дополнительном обследовании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета после матча с "Фулхэмом" прокомментировал отсутствие в заявке его команды украинского защитника Александра Зинченко:
"Зинченко? Пока мы ничего не знаем. Он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. В понедельник Алекс пройдет обследование, по результатам которого сможем понять, когда украинец вернется на поле", - сказал тренер.
Отметим, что Зинченко в последнее время получил за свою игру немало критики от британских экспертов. Последний матч, - без Зинченко, - "Арсенал" проиграл "Фулхэму" 1:2.
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Источник:ФК Арсенал (Лондон)
Опубликовал: Игорь Семйон
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